Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины во время охоты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области 48-летний житель села Тегульдет выстрелил из ружья в своего товарища. В СУ СК России по Томской области сообщили, что трагические события произошли ночью во время охоты в окрестностях поселка Четь-Конторка.

В июне двое мужчин — 45 и 48 лет — охотились в лесу, у озера. Один из охотников сел в лодку. Старший мужчина принял движущуюся по озеру лодку за лося и выстрелил из гладкоствольного ружья, попав товарищу в область грудной клетки. Ранение оказалось смертельным. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Двое мужчин охотились в окрестностях поселка Четь-Конторка. Видео: СК России по Томской области

Вину в содеянном стрелявший признал полностью. В СК уточнили, что назначены медицинские и баллистическая экспертиза.

По данным Следственного комитета РФ, ежегодно в стране фиксируются десятки несчастных случаев на охоте, значительная их часть происходит из-за небрежного обращения с заряженным оружием. Часто причиной трагедии становится несоблюдение техники безопасности и правил охоты. Согласно им, запрещается стрелять на шум, шорох и по неясно видимой цели, а самим охотникам рекомендуется использовать светоотражающие жилеты. Охотоведы поясняют, что звери не боятся яркой одежды, а людям такие жилеты позволят избежать несчастных случаев.

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