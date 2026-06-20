Обязательная маркировка меда стартует в Томской области

Без маркировки продукцию не примут в торговой сети Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

С первого сентября в России вводится обязательная маркировка меда в системе «Честный знак», что регулируется федеральным законодательством о защите прав потребителей, сообщает региональный новостной портал. Томским пчеловодам и переработчикам разъяснили нюансы подготовки к нововведениям и предупредили об административных штрафах за несоблюдение требований КоАП РФ.

Подготовительные мероприятия к внедрению цифровых инструментов прошли при участии операторов системы и представителей муниципалитетов. В ходе онлайн-встречи производители узнали об адаптации технических решений для специфики своей отрасли и мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей. Особое внимание уделили правилам нанесения кодов на различную тару.

Согласно федеральным нормам, мед, реализуемый оптом во флягах или бочках для дальнейшей переработки, не требует маркировки, так как считается транспортной упаковкой. Однако каждая баночка, предназначенная для розничной продажи, обязана содержать уникальный код. Наносить защитные знаки обязаны все субъекты предпринимательской деятельности, реализующие продукцию через торговые сети и маркетплейсы.

За нарушение правил маркировки и продажи товара без специальных кодов предусмотрена административная ответственность. Надзорные органы могут назначить штрафы по соответствующим статьям КоАП РФ, а в случае повторных нарушений конфисковать продукцию.

Подробные инструкции по работе с кодами и регистрации в системе уже доступны на официальном портале оператора.

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