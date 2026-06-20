Свыше 17 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Томской области

В основном томичи-водители нарушают скоростной режим. Фото: УМВД России по Томской области

Системы автоматической видеофиксации на автодорогах Томской области за прошедшую неделю зафиксировали 17 972 нарушения Правил дорожного движения, из которых 7 019 составили случаи превышения скоростного режима. Информация с камер передается в Госавтоинспекцию для дальнейшей обработки и вынесения постановлений об административных штрафах. Статистику привели в региональном УМВД.

После фиксации нарушения владельцы транспортных средств получают по почте квитанцию на оплату штрафа в соответствии с главой 12 КоАП РФ. Размер санкций за превышение скорости варьируется от 500 рублей до 5 тысяч рублей в зависимости от степени превышения и повторности нарушения. При неуплате штрафа в установленный срок водитель может быть привлечен к дополнительной ответственности с увеличением суммы взыскания вдвое.

Основной целью использования комплексов фотовидеофиксации является обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на трассах регионального значения. Автоматические приборы работают в круглосуточном режиме и фиксируют также выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора и отсутствие полиса ОСАГО.

Местные жители, студенты и граждане, регулярно пользующиеся личным транспортом, должны соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков на территории Томской области. Внимательность за рулем и своевременная оплата штрафов позволяют водителям избежать серьезных финансовых потерь и лишения водительских прав при систематических нарушениях.

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