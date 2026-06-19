МЧС напомнило томичам о безопасности на воде в жаркий период

Опасности могут возникнуть даже на оборудованном пляже Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

МЧС России опубликовало статистику летних трагедий на водоемах, согласно которой ежегодно в стране погибает более 150 детей, преимущественно в выходные и праздничные дни. Томичей и жителей региона призывают соблюдать правила безопасности на воде в период купального сезона. Отдельное внимание стоит уделить диалогу с детьми и подростками, которые зачастую выходят к реке без должной подготовки в местах необорудованных для купания.

По данным спасательного ведомства, основными причинами гибели детей становятся отсутствие присмотра взрослых, на которое приходится 55 процентов случаев, а также купание в необорудованных местах с необследованным дном и сильными течениями. Дополнительно к этому фиксируются случаи неумения плавать, неосторожные игры с прыжками с необорудованных берегов, заплывы за буйки и использование надувных средств без надзора. Особую опасность представляет купание при высоких волнах, грозе или в слишком жаркую погоду.

Сотрудники МЧС рекомендуют томичам не оставлять детей без присмотра у водоемов даже на несколько минут и купаться только в специально оборудованных местах. Для дошкольников и младших школьников время пребывания в воде следует ограничивать десятью минутами, а для подростков при температуре воды не ниже 20 градусов оно не должно превышать 25 минут. При возникновении опасности необходимо немедленно звонить по номерам 101 или 112.

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