Минюст признал иноагентом осужденную за экстремизм экс-депутата из Томска Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных агентов бывшую депутата томской городской думы Ксению Фадееву*, осужденную за экстремистскую деятельность, сообщает информационное агентство ТАСС. Решение принято в рамках федерального законодательства о контроле за деятельностью лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Согласно данным ведомства, экс-парламентарий участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Она распространяла недостоверную информацию о решениях органов публичной власти, выступала против проведения специальной военной операции и в настоящее время проживает за пределами страны. Ранее Советский районный суд Томска признал ее виновной в совершении преступлений экстремистской направленности и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил депутатского мандата.

Действия бывшей парламентария квалифицированы как нарушение законодательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму. Распространение запрещенных материалов и экстремистских призывов влечет за собой строгую уголовную ответственность вплоть до длительного лишения свободы. Нахождение в списке экстремистов и статус иностранного агента накладывают на граждан серьезные правовые ограничения.

*Ксения Фадеева внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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