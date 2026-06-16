Одна буква в фамилиях матери и сына не позволяла жительнице Томской области получить соцвыплаты

Из-за расхождений в написании фамилии в свидетельстве о рождении сына и в паспорте матери добиться соцподдержки было невозможно Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Томской области сумела помочь матери военнослужащего доказать факт родственных отношений. Сын 54-летней женщины пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции. Мать пыталась получить положенные в таких случаях меры поддержки, однако это оказалось невозможным из-за расхождении в написании фамилии ближайших родственников.

В прокуратуре Томской области «КП-Томск» сообщили, что в фамилии матери есть буква «и», у мужчины в свидетельстве о рождении на этом месте буква «я». Ошибка появилась много лет назад, когда появившемуся на свет мальчику выдавали свидетельство о рождении.

Мать военнослужащего обратилась за помощью в прокуратуру Шегарского района. Прокуратура направила в суд заявление об установлении юридического факта родственных отношений.

Суд требования удовлетворил. После того, как судебного решения вступит в законную силу, женщина получит право на получение предусмотренных в этом случае выплат.

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