Томская область в три раза перевыполнила план по посеву сои

Сухая погода осложняет сев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томская область — один из лидеров по темпам сева в Сибирском федеральном округе. Аграрии региона в три раза превысили плановые показатели по посеву сои и выполнили яровой сев на 98,6 процента. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

В целом по Сибирскому федеральному округу посеяно почти 94 процента от запланированного объема яровых культур. Значительно опережает прогнозные показатели сев ярового ячменя, по которому показатель составил 103,2 процента от прогноза, что на 40 тысяч гектаров превышает уровень 2025 года. Обновлен исторический максимум по посеву подсолнечника, а под рапс в округе отведено 1,7 миллиона гектаров, что является абсолютным рекордом. В соответствии с прогнозом идет сев льна-долгунца и гречихи, картофеля и овощей, по которым план выполнен более чем на 90 процентов.

В Томской области более чем в три раза от запланированных увеличились посевы сои, а в целом по округу под эту агрокультуру отведено на 28,4 процента больше площадей, чем годом ранее. Яровой сев в регионе выполнен на площади 172 тысячи гектаров. Более чем на 11 процентов перевыполнен план по посеву овса и гречихи на площади 23,7 тысячи гектаров и 1,4 тысячи гектаров соответственно. Рапс посеян на площади почти 35 тысяч гектаров, что составляет 105 процентов от плана. Почти завершен посев овощей открытого грунта.

Посевная вышла на финишную прямую, сибирские аграрии в очередной раз продемонстрировали высокий профессионализм и слаженную работу, отметил полномочный представитель. Со следующей недели ряд хозяйств региона планируют выйти на кормозаготовительные работы.

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