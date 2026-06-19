Вода в томском озере не соответствует гигиеническим нормам

Регулярно пробы воды из водоемов отбирают специалисты Центра Гигиены и эпидемиологии в Томской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вода в озере Степановское не соответствует гигиеническим нормативам по бактериологическим показателям. Там превышены показатели по общим колиформным бактериям. Свежие данные о результатах исследования воды обнародовал региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве также сообщили, что неблагоприятная ситуация сохраняется на Белом озере и в реке Ушайка в районе поселке Заварзино. В этих водоемах превышены показатели по кишечной палочке.

Исследования воды во всех мониторинговых точках проводятся по нескольким показателям: санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим.

Санитарные врачи обращают внимание томичей на то, что высокая температура воздуха снижает качество воды в открытых водоемах.

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