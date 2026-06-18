«Буду болеть за болельщиц сборной Боснии»: Томичи поделились впечатлениями от первого круга Чемпионата мира по футболу

Томичи из-за разницы во времени некоторые матчи мундиаля вынуждены смотреть в записи Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На ЧМ-2026 по футболу завершился первый тур группового этапа, сыграны 24 матча. Томичи, которые смотрят игры, поделились с «КП-Томск» ощущениями от увиденных встреч.

Болельщица из Томска Алла сказала, что лично ее матчи первого тура ЧМ-2026 пока только радуют, разочарования нет, во всяком случае пока. Тревожными звоночками она назвала все встречи с участием лидеров мундиаля, закончившиеся вничью.

«Испания, как известно, по нолям сыграла с Кабо-Верде, Бельгия с Египтом сыграли вничью, Бразилия с Марокко, Португалия с Конго, Канада с Боснией. Кстати, боснийцы оставили незабываемое впечатление не только своей игрой, но и атмосферой на стадионе. Запомнились слезы счастья болельщиц Боснии после забитого гола. Очень яркая дама была на трибуне в возрасте 60+, она подпевала, плакала, танцевала с флагом. Буду теперь болеть за болельщиц сборной Боснии и Герцеговины», — пообещала томичка. Сенсацией первого тура мундиаля Алла назвала победу Австралии над Турцией со счетом 2:0.

Томич Николай, который смотрит чемпионат выборочно, заявил, что лучшим матчем недели смело можно назвать встречу Англии и Хорватии (4:2).

«Если честно, смотрел матч в записи. Специально сегодня пораньше приехал на работу, пока не было коллег, наслаждался картинкой. Эмоции захлестывали, несколько раз кричал в голос. Получил колоссальное удовольствие и одновременно горько пожалел, что ночью смотрел не эту встречу, а игру Португалия-Конго», — посетовал фанат красивой игры. Матч Англия-Хорватия начался в 3 часа ночи по томскому времени, многие болельщики в Сибири вынуждены были смотреть игру в записи.

Из других ярких матчей мундиаля томич выделил встречи Германия-Кюрасао (7:1), Аргентина-Алжир (3:0), Франция-Сенегал (3:1), Нидерланды-Япония (2:2).

Главным разочарованием первой недели ЧМ Николай назвал игру тех, от кого ждали настоящего футбольного праздника и голевой феерии – Бразилии и Испании; игроки недели, по мнению болельщика из Томска, Леонель Месси, Килиан Мбапе, Харри Кейн.

«Пока мне все нравится. Многие боялись, что увеличение количества команд на ЧМ обернется катастрофой. Мне же кажется, что эксперимент удался. С нетерпением жду второго тура», — подвел итог болельщик из Сибири.

Вечером 18 июня и ночью/утром 19 июня по московскому времени на ЧМ-2026 запланировано проведение четырех матчей — начинается второй тур группового этапа.

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