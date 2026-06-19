Томич на десять лет отправится в колонию за жесткое избиение женщины

На суде томич отрицал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя. Ленинский районный суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Томской области.

Более двух лет назад — в феврале 2024 года — пьяный мужчина поссорился с подругой и начал избивать ее. В релизе прокуратуры говорится, что агрессор несколько раз ударил кулаком по голове и лицу женщины, она ударилась головой об стену и упала на пол. Это не остановило нападавшего, он продолжил избивать ее, в том числе фрагментом деревянного стула. Истязания прекратились, когда жертва потеряла сознание.

31-летней женщине был причинен тяжкий вред здоровью в виде черепно-мозговой травмы и ушиба легких с последующим развитием пневмоторакса.

Суд по совокупности с предыдущим приговором за грабеж назначил нападавшему десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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