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НовостиОбщество19 июня 2026 7:25

Томич на десять лет отправится в колонию за жесткое избиение женщины

Ранее судимый житель областного центра истязал подругу до тех пор, пока она не потеряла сознание
Елена Белоусова
На суде томич отрицал свою вину

На суде томич отрицал свою вину

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя. Ленинский районный суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Томской области.

Более двух лет назад — в феврале 2024 года — пьяный мужчина поссорился с подругой и начал избивать ее. В релизе прокуратуры говорится, что агрессор несколько раз ударил кулаком по голове и лицу женщины, она ударилась головой об стену и упала на пол. Это не остановило нападавшего, он продолжил избивать ее, в том числе фрагментом деревянного стула. Истязания прекратились, когда жертва потеряла сознание.

31-летней женщине был причинен тяжкий вред здоровью в виде черепно-мозговой травмы и ушиба легких с последующим развитием пневмоторакса.

Суд по совокупности с предыдущим приговором за грабеж назначил нападавшему десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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