В Томской области выявлено 236 нарушений миграционного законодательства

Полиция Томской области опубликовала итоги первого этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». В первую декаду июня сотрудник правоохранительных органов проверили заведения общепита, производственные предприятия, а так же места проживания иностранных граждан. Кроме того, при силовой поддержке региональной Росгвардии проведена масштабная проверка пяти строительных объектов в Томске.
Выявлено 236 нарушений миграционного законодательства.
УМВД России по Томской области вынесено 21 решение о выдворении иностранных граждан за пределы страны. Депортировано два иностранных гражданина.
Административное выдворение — это вид административного наказания за то, что иностранец нарушил тот или иной российский закон, причем не обязательно в сфере миграции.
Депортация — это принудительная высылка иностранного гражданина из России в ситуации, когда у него больше нет законных оснований для дальнейшего пребывания в стране.
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