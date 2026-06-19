В Томской области выявлено 236 нарушений миграционного законодательства

Термины «депортация» и «выдворение» часто употребляются как синонимы, однако в российском праве эти меры различаются. Фото: Скриншот видео УМВД России по Томской области

Полиция Томской области опубликовала итоги первого этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». В первую декаду июня сотрудник правоохранительных органов проверили заведения общепита, производственные предприятия, а так же места проживания иностранных граждан. Кроме того, при силовой поддержке региональной Росгвардии проведена масштабная проверка пяти строительных объектов в Томске.

Выявлено 236 нарушений миграционного законодательства.

УМВД России по Томской области вынесено 21 решение о выдворении иностранных граждан за пределы страны. Депортировано два иностранных гражданина.

Административное выдворение — это вид административного наказания за то, что иностранец нарушил тот или иной российский закон, причем не обязательно в сфере миграции.

Депортация — это принудительная высылка иностранного гражданина из России в ситуации, когда у него больше нет законных оснований для дальнейшего пребывания в стране.

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