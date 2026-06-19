Томские судебные приставы выдворили из региона около ста незаконных мигрантов

При выдворении из страны незаконные мигранты сначала помещаются в специализированное учреждение Фото: Ольга ЮШКОВА.

С начала 2026 года томские судебные приставы выдворили с территории региона 91 незаконного мигранта. В УФССП по Томской области уточнили, что наибольшее число постановлений о выдворении традиционно приходится на граждан Узбекистана. Дальнее зарубежье в этом году представлено двумя мигрантами из Турции и Нигерии.

Гражданин Турции пересек границу с РФ в мае 2025 года с туристической целью с предельным сроком пребывания в России до августа того же года. В Томск приехал в июле, а в августе потерял загранпаспорт. За восстановлением документа обращаться не стал и, таким образом, проживал на территории РФ незаконно. Гражданин Нигерии жил в Томске без постановки на миграционный учет, чем также допустил нарушение режима пребывания на территории РФ.

При вынесении постановления о принудительном административном выдворении за пределы страны, незаконные мигранты сначала помещаются в специализированное учреждение (Центр временного содержания иностранных граждан МВД России по Томской области), затем их сопровождают до пункта пропуска через Государственную границу РФ (как правило, в международном аэропорту).

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