Два пляжа в Стрежевом прошли санитарную экспертизу Роспотребнадзора

Два пляжа в Томской области прошли санитарную экспертизу, оба находятся в Стрежевом. Получили положительную оценку Роспотребнадзора локации на озере Окунево и на реке Пасол.
Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора подтверждает безопасность воды, почвы и создание условий для комфортного отдыха.
Исследования воды и почвы проводились по микробиологическим, паразитологическим, химическим и радиологическим показателям. В течение всего недолгого сибирского пляжного сезона организатор пляжа обязан проводить исследования воды и почвы один раз в десять дней. Если по микробиологическим показателям две пробы воды подряд не отвечают гигиеническим нормативам, купание запрещается.
Перед открытием пляжа необходимо обработать территорию от грызунов и клещей, установить туалеты, душевые, урны.
На сегодняшний день в Томской области всего три разрешенных места для купания – два в Стрежевом и одно в Томске на Семейкином острове.
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