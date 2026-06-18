В Томске в ночь на 22 июня состоится акция «Свеча памяти»

Свечу памяти впервые зажгли в Тюмени Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томск в 2026 году вновь присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти», которая проводится накануне Дня памяти и скорби. По информации городских властей, в ночь с воскресенья на понедельник, с 21 на 22 июня, в Лагерном саду томичи зажгут более двух тысяч свечей у Мемориала боевой и трудовой славы.

Начнется акция в 23.30. В полночь будет объявлена минута молчания, затем состоится общее возложение свечей.

22 июня 2026 года в России отмечается День памяти и скорби — в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Ночью накануне Дня памяти и скорби в городах России и мира зажигаются свечи — в память о жертвах войны.

Влонтеры создают из зажженных свечей надписи и целые огненные картины.

День памяти и скорби, 22 июня, признан официальной памятной датой в России.

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