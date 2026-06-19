Житель Томской области потерял крупную сумму денег при покупке двигателя

Цена на бывшие в употреблении двигатели может быть в десятки раз меньше, чем на новый Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новый случай обмана при покупке товаров в сети зафиксирован в Томской области. По данным полиции региона, житель Молчановского района искал контрактный двигатель на свой автомобиль.

На одном из сайтов покупатель увидел подходящий вариант и откликнулся на объявление, затем перевел по указанным реквизитам восемьдесят тысяч рублей. Оплаченный товар покупателю не доставили, а продавец перестал выходить на связь.

Контрактный двигатель — это силовой агрегат с пробегом, приобретенный по официальному документу (контракту) у компании, специализирующейся на подобных услугах. В зависимости от состояния цена на бывшие в употреблении двигатели может быть в десятки раз меньше, чем на новый.

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