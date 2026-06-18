Юный томич перевел мошенникам пятьдесят тысяч рублей за одежду

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Новый случай обмана при покупке товаров онлайн зафиксирован в Томске. В полицию обратилась жительница Советского района с заявлением о хищении денег.
По информации регионального УМВД, пятнадцатилетний сын томички в соцсетях увидел публичный канал магазина одежды с прямой доставкой из-за рубежа. Юноша выбрал понравившиеся ему позиции, оформил доставку транспортной компанией и перевел полную стоимость вещей по указанным реквизитам.
Трекер для отслеживания посылки молодому человеку не поступил, а представитель продавца перестал выходить на связь. Юноша рассказал о случившемся матери, которая обратилась в полицию.
Семья потеряла 50 тысяч рублей.
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