Юный томич перевел мошенникам пятьдесят тысяч рублей за одежду

Юноша рассказал о случившемся матери, которая обратилась в полицию Фото: Ольга ЮШКОВА.

Новый случай обмана при покупке товаров онлайн зафиксирован в Томске. В полицию обратилась жительница Советского района с заявлением о хищении денег.

По информации регионального УМВД, пятнадцатилетний сын томички в соцсетях увидел публичный канал магазина одежды с прямой доставкой из-за рубежа. Юноша выбрал понравившиеся ему позиции, оформил доставку транспортной компанией и перевел полную стоимость вещей по указанным реквизитам.

Трекер для отслеживания посылки молодому человеку не поступил, а представитель продавца перестал выходить на связь. Юноша рассказал о случившемся матери, которая обратилась в полицию.

Семья потеряла 50 тысяч рублей.

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