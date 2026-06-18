Жара до +33°С: томские синоптики уточнили прогноз погоды на предпоследние выходные июня

От жары страдают как люди, так и животные Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, в Томской области возможны кратковременные дожди и грозы. По информации синоптиков томского ЦГМС, осадки ожидаются лишь в западных районах региона.

В субботу и воскресенье будет дуть восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров в секунду.

В ночь на 20 июня в регионе ожидается +12…+17 градусов. Днем воздух прогреется до +27…+32°С.

В ночь на воскресенье, 21 июня, температура воздуха составит +14…+19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +28…+33°С.

Погодный портал «Гисметео» пообещал жителям региона ясную солнечную погоду 20 и 21 июня. Согласно данным этого ресурса, в субботу ожидается +27 градусов, в воскресенье будет горячее: до +29°С.

Другой погодный сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует солнечную субботу и облачную погоду с прояснениями в воскресенье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Буду болеть за болельщиц сборной Боснии»: Томичи поделились впечатлениями от первого круга Чемпионата мира по футболу

Юный томич перевел мошенникам пятьдесят тысяч рублей за одежду

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru