Житель Томской области осужден за поддельную справку о медосмотре

Поддельная справка обошлась в 12 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области сотрудник транспортной компании, чтобы не проходить настоящий медосмотр предъявил работодателю поддельный документ. Мужчине назначено ограничение свободы за попытку мошенничества. Об этом рассказали в прокуратуре Томской области.

По версии следствия, в конце 2025 года мужчина, работавший в транспортной компании, решил избежать реального медицинского освидетельствования. Опасаясь не пройти врачей, он приобрел за 12 тысяч рублей подложное заключение. Поддельную справку и фиктивный кассовый чек гражданин предъявил работодателю, чтобы незаконно получить возмещение расходов.

Каргасокский районный суд приговорил местного жителя к одному году ограничения свободы за попытку получить компенсацию за фиктивный медосмотр. Фигуранту инкриминировали покушение на мошенничество и использование заведомо поддельного документа. Действия подозреваемого квалифицировали по части 3 статьи 30, части 1 статьи 159 УК РФ и части 1 статьи 327 УК РФ. Суд согласился с позицией обвинения и приговорил виновного к одному году ограничения свободы.

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