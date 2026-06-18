Безотчетный налоговый режим привлек три тысячи томских предпринимателей

Новый налоговый режим действует с 1 февраля 2026 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» привлек в Томской области более трех тысяч хозяйствующих субъектов. Фискальное ведомство отмечает, что 65% пользователей являются компаниями, а общая сумма поступлений в бюджет достигла двухсот семидесяти миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ФНС РФ по Томской области.

Суть нововведения заключается в полной отмене налоговой отчетности. Расчеты происходят в автоматическом режиме на основе данных онлайн-касс и банковских операций. Для перехода на данный режим необходимо открыть счет в уполномоченном банке и перевести заработную плату в безналичную форму. Ключевыми ограничениями выступают численность штата не более пяти человек, годовой доход до шестидесяти миллионов рублей и стоимость основных средств до ста пятидесяти миллионов рублей. При этом субъекты деятельности полностью освобождаются от уплаты страховых взносов.

Перейти на льготный режим могут организации и индивидуальные предприниматели независимо от текущей системы налогообложения. Действующие бизнесмены вправе сменить формат с начала календарного года или с первого числа любого месяца, уведомив контролирующие органы в установленные сроки. Вновь зарегистрированные субъекты могут выбрать данный режим ведения деятельности непосредственно с момента регистрации.

Цифровизация фискальных процессов создает комфортные условия для развития малого и среднего предпринимательства в регионе. Отказ от бумажного документооборота позволяет местным коммерсантам и гражданам сосредоточиться на развитии собственного дела, минимизируя риски случайных ошибок и административных штрафов при взаимодействии с государственными структурами.

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