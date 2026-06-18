Шегарский работодатель выплатил 115 тысяч рублей за сверхурочные часы

Работникам начислили компенсационные выплаты за работы в ночные смены и праздничные дни Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Шегарском районе Томской области восстановлены трудовые права 44 работников. Предприятие погасило задолженность в размере почти ста пятнадцати тысяч рублей за неоплаченные сверхурочные часы и выходные дни. Подробности рассказали в прокуратуре Томской области.

Как выяснили в надзорном ведомстве, работодатель не начислял компенсационные выплаты персоналу за работу в ночное время, а также в выходные и праздничные дни. Подобные действия являются прямым нарушением федеральных и региональных правовых норм, гарантирующих оплату труда в повышенном размере.

Для устранения выявленных нарушений вынесено представление руководству организации. В результате вмешательства сорока четырем сотрудникам выплачена компенсация в общем размере чуть менее ста пятнадцати тысяч рублей.

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