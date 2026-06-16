«Наговорил» на статью: ревнивый томич поплатился за нецензурные голосовые в мессенджере

Конфликт разгорелся в марте 2026 года на почве личных отношений Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эмоциональные голосовые сообщения в мессенджерах могут стоить не только испорченных отношений, но и реальных проблем с законом. В Томске местный житель на собственном опыте убедился, что цифровая переписка и аудиофайлы давно стали полноценной доказательной базой в суде. Подробности сообщили сегодня в прокуратуре Томской области.

Конфликт разгорелся в марте на почве классической любовной истории. Мужчина заподозрил, что знакомая настраивает его девушку против него. Попытка выяснить отношения по телефону провалилась — собеседница просто не взяла трубку.

Однако игнор лишь разозлил томича. Вместо того чтобы остыть, он открыл мессенджер и записал для девушки серию голосовых сообщений. В порыве гнева он покрыл грубым матом не только саму знакомую, но и ее мать.

Женщины не стали просто блокировать обидчика в контактах, а решили защитить свои честь и достоинство по закону. Они обратились с заявлениями в прокуратуру Октябрьского района Томска, приложив скриншоты и сами аудиозаписи. Цифровой след стал неопровержимым доказательством правонарушения.

Надзорное ведомство возбудило в отношении 26-летнего томича дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). Суд поддержал позицию прокуратуры: мужчине назначен штраф в размере 6 тысяч рублей, которые теперь пойдут в доход государства. Постановление уже вступило в законную силу.

Мессенджеры и социальные сети не являются «слепой зоной» для правосудия. Переход на личности и использование нецензурной лексики в аудиосообщениях фиксируется так же, как и публичные оскорбления на улице, и неизбежно влечет за собой юридическую ответственность. Кнопка «удалить для себя» не спасет от визита правоохранителей, если адресат уже сохранил компромат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверка по статье 293 УК РФ начата после загрязнения озера в Томском районе

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru