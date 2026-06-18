Ссора в Кожевниковском районе Томской области обернулась трагедией

Материалы дела переданы в суд Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственные органы Томской области завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Кожевниковского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 УК РФ, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошла в мае текущего года в одном из частных домов села Кожевниково. Мужчины совместно распивали спиртные напитки, после чего между ними возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый нанес пятидесятичетырехлетнему знакомому множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а также причинил ножевое ранение. Злоумышленник скрылся с места происшествия, а потерпевший скончался от полученных травм.

В рамках реализации федерального законодательства и региональных нормативных актов правоохранительные органы провели комплекс следственных действий. Межведомственное взаимодействие позволило собрать достаточную доказательственную базу для передачи материалов в суд. Санкция статьи 111 УК РФ устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

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