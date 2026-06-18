В Томской области в ближайшие сутки дождей не ожидается

Тепло и солнечно будет в Томске в пятницу Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды в регионе на пятницу, 19 июня. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы могут достигать до 12 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +7…+12°С, днем ожидается до +25…+30 градусов.

В Томске синоптики дождей также не прогнозируют. Ночью температура воздуха в областном центре составит +10…+12°С, днем столбики термометров поднимутся до +25…+27 градусов.

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