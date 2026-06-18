Житель Томской области без разрешения на охоту застрелил двух лосей

Полицейские насчитали пятнадцать мешков с мясом убитых лосей. Фото: УМВД России по Томской области

В Томской области выявлен факт незаконной охоты. По данным регионального УМВД, сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки «УАЗ» с прицепом. Визуальный осмотр показад, что транспортное средство сильно просело от тяжессти груза.

В автомобиле и прицепе нашли две разделанные туши лосей, расфасованные в мешки. За рулем находился житель Шегарского района 1974 года рождения.

Мужчина признал, что в районе реки Костиха в Бакчарском районе он из ружья убил двух лосей, затем разделал туши животных. Разрешения на охоту у водителя «УАЗа» не было. Как вещественные доказательства изъяты мясо животных, а так же, используемые в качестве орудия преступления – ружье и ножи.

Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области причинен материальный ущерб в сумме 800 тысяч рублей.

Дознавателем ОМВД России по Бакчарскому району возбуждено уголовное дело.

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