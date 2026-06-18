Томские энтомологи предупредили об умении луговых клещей притворяться мертвыми

Пока клещ неподвижен, его легко не заметить, и он может успеть присосаться к коже Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томские энтомологи предупредили о необычной способности луговых клещей. Эти паукообразные умеют притворяться мертвыми. Когда клеща тревожат — например, пытаются взять в руки или придавить, — он резко замирает, его лапки поджимаются, а тело принимает безжизненную позу. В таком состоянии он может оставаться довольно долго. Но стоит только оставить его в покое, как он тут же приходит в движение.

По информации регионального Роспотребнадзора, в Томской области луговые клещи в большом количестве обитают на склонах Лагерного сада, на Потаповых лужках, в окрестностях Коларово, в поселке Аникино, на Сенной Курье.

Ученые Биологического института ТГУ отмечают особенность этого вида: в отличие от аборигенных для Сибири таежного клеща и клеща Павловского, он имеет два периода активности. Первый приходится на апрель-июнь, второй начинается в августе и может продлиться до конца октября, в зависимости от погоды.

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