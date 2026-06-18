Томские энтомологи предупредили об умении луговых клещей притворяться мертвыми

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Томские энтомологи предупредили о необычной способности луговых клещей. Эти паукообразные умеют притворяться мертвыми. Когда клеща тревожат — например, пытаются взять в руки или придавить, — он резко замирает, его лапки поджимаются, а тело принимает безжизненную позу. В таком состоянии он может оставаться довольно долго. Но стоит только оставить его в покое, как он тут же приходит в движение.
По информации регионального Роспотребнадзора, в Томской области луговые клещи в большом количестве обитают на склонах Лагерного сада, на Потаповых лужках, в окрестностях Коларово, в поселке Аникино, на Сенной Курье.
Ученые Биологического института ТГУ отмечают особенность этого вида: в отличие от аборигенных для Сибири таежного клеща и клеща Павловского, он имеет два периода активности. Первый приходится на апрель-июнь, второй начинается в августе и может продлиться до конца октября, в зависимости от погоды.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти две тысячи раз за неделю клещи атаковали жителей Томской области
В Сибири виновник ДТП с тремя погибшими приговорен к четырем годам колонии
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru