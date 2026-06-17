Почти две тысячи раз за неделю клещи атаковали жителей Томской области

В Томске и Томском районе чаще всего клещи нападают в Аникино, на Степановке, в Тимирязевском, Богашево, в поселках Апрель и Светлый, в окрестностях деревни Лоскутово Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 11 по 17 июня почти две тысячи жителей Томска и области обратились за помощью к медикам в связи с присасыванием клещей. По информации регионального Роспотребнадзора, обращения зафиксированы во всех районах области.

Больше всего пострадавших — в Томске и Томском районе. Анализ мест присасывания показал, что чаще всего нападения происходят на территориях, граничащих с естественными лесными массивами.

Всего с начала эпидсезона с присасыванием клещей к медикам обратилось 11 712 человек.

В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что жара снижает активность клещей. Опасные паукообразные избегают прямых солнечных лучей и прячутся в тени. В жару пик активности приходится на утро и вечер — с 8 до 11 и с 17 до 20 часов. Идеальные условия для клещей — тепло, влага и небольшая тень.

Санитарные врачи в связи с растущей активностью клещей предложили увеличить территорию акарицидных обработок и провести повторные работы по обеззараживанию в случае необходимости.

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