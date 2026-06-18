В Сибири виновник ДТП с тремя погибшими приговорен к четырем годам колонии

Так выглядел легковой автомобиль после столкновения с грузовиком. Фото: Полиция Кузбасса

В Кемеровской области вынесен приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли три человека. Издание «Сибдепо» сообщило, что виновным в гибели людей суд признал 33-летнего мужчину, который не является гражданином РФ.

ДТП случилось в конце 2025 года. На 164-м километре трассы «Кемерово — Новокузнецк» водитель грузовика «ФАВ» не справился с управлением, врезался в разделительный барьер, затем его вынесло на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с «Ладой Ларгус». В результате столкновения водитель и два пассажира отечественного авто скончались на месте. Еще один пассажир получил тяжелые травмы.

Приговор суда — четыре года колонии-поселения.

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