В Томской области ищут пропавшего жителя Алтайского края

Томский отряд «ЛизаАлерт» опубликовал ориентировку на пропавшего жителя Алтайского края. Волонтеры отметили, что Иван Дугин 1990 года рождения может находиться в нашем регионе. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Его приметы: рост 163 сантиметра, плотного телосложения, голубые глаза, светло-русые волосы. Житель алтайского села Зудилово пропал 15 июня.
Любую информацию о пропавшем томичей просят сообщать на горячую линию поискового отряда: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
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