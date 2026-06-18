В Томской области ищут пропавшего жителя Алтайского края

С 15 июня местонахождение пропавшего неизвестно. Фото: «ЛизаАлерт»

Томский отряд «ЛизаАлерт» опубликовал ориентировку на пропавшего жителя Алтайского края. Волонтеры отметили, что Иван Дугин 1990 года рождения может находиться в нашем регионе. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Его приметы: рост 163 сантиметра, плотного телосложения, голубые глаза, светло-русые волосы. Житель алтайского села Зудилово пропал 15 июня.

Любую информацию о пропавшем томичей просят сообщать на горячую линию поискового отряда: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

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