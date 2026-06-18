В четверг жара не будет доставлять сильного дискомфорта томичам Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность ожидается в Томской области в четверг, 18 июня. Синоптики томского ЦГМС осадков в регионе не прогнозируют – это касается как областного центра, так и районов области.

Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы будут достигать до 12 м/с.

Температура воздуха в области днем составит +22…+27 градусов, местами возможна жара до +32°С.

В Томске в дневные часы ожидается +23…+25°С.

Ранее синоптики предупреждали, что в в период с 18 по 24 июня местами по области сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше.

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