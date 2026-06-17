В Томской области ищут 70-летнего мужчину с возможной потерей памяти

Ориентировка на пропавшего. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Томской области идет поиск 70-летнего Федора Каранина (1956 года рождения), который пропал в городе Колпашево. С 15 июня 2026 года местонахождение мужчины остается неизвестным. По информации волонтеров, у пропавшего возможна потеря памяти, что осложняет поиски.

Информация о пропаже человека появилась в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» и передана в правоохранительные органы. Особое внимание уделяется местам, где мог находиться пожилой человек, а также ориентировки розданы добровольцам.

Координатор поиска Мария Летяга просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Федора Каранина, незамедлительно связаться по телефону 8-923-444-80-55. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда по номеру 8-800-700-54-52 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Как рассказали волонтеры, человек с потерей памяти может быть полностью дезориентирован. Часто такие люди не помнят ни своего имени, ни тем более адреса.

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