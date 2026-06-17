Право аренды леса продадут на торгах в Томской области за 343 миллиона рублей

Финансово-хозяйственная деятельность компании прекращена Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области на торги выставлено право аренды лесного участка площадью двадцать пять тысяч гектаров. Начальная цена лота превышает триста сорок три миллиона рублей. Имущество арестовано службой принудительного исполнения за долг перед региональным лесным департаментом в размере пяти с половиной миллионов рублей. Подробности сообщили в ФССП России по Томской области.

Организация, занимавшаяся заготовкой и продажей древесины, накопила задолженность по арендным платежам и неустойке. Исполняя судебное решение, ведомство наложило арест на банковские счета должника, однако средств там не оказалось. Финансово-хозяйственная деятельность компании прекращена. Единственный ликвидный актив для погашения обязательств — право пользования лесным участком в Верхнекетском лесничестве.

В рамках федерального законодательства об исполнительном производстве арестованное имущество направлено на оценку. Первоначальная продажная стоимость лота определена на уровне более трехсот сорока трех миллионов рублей. За последнее десятилетие данное право аренды стало одним из самых дорогих объектов, реализованных томскими приставами. Торги состоятся в начале июля, а заявки на участие принимаются до первого числа следующего месяца.

После реализации лота остаток денежных средств за вычетом суммы долга будет возвращен бывшему арендатору. Поскольку компания не погасила задолженность в добровольный срок, с нее дополнительно взыскан исполнительский сбор в размере около четырехсот тысяч рублей в доход бюджета Российской Федерации. Общая сумма обязательств перед бюджетной системой, в том числе за счет принудительного взыскания, превысила шесть миллионов рублей.

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