Томские УК оштрафовали по статье 6.35 КоАП за мусорные свалки

Мусорные кучи копились несколько месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура добилась ликвидации несанкционированных свалок вблизи контейнерных площадок в Ленинском районе Томска. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре Томской области.

В ходе проверки исполнения регионального и федерального законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления было установлено, что во дворах по Кольцевому проезду и проспекту Ленина образовались стихийные скопления мусора.

Надзорное ведомство привлекло должностных лиц к административной ответственности по статье 6.35 КоАП РФ за несоблюдение санитарных требований при обращении с отходами. Управляющие организации, ответственные за содержание мест накопления отходов, не обеспечили своевременный вывоз мусора и чистоту на придомовых территориях.

Для устранения нарушений надзорное ведомство внесло руководителям ответственных структур представления. Кроме того, были возбуждены дела об административных правонарушениях. Межведомственное взаимодействие с контрольными органами позволило оперативно зафиксировать факты бездействия и привлечь виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.

По результатам прокурорского вмешательства скопления отходов были полностью ликвидированы, а придомовые территории возвращены в надлежащее санитарное состояние. Виновные лица понесли административное наказание в виде штрафов.

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