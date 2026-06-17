Исполняющим обязанности ректора ТГАСУ назначен Олег Волокитин

ТГАСУ 17 июня сообщил о назначении Олега Волокитина на должность исполняющего обязанности ректора вуза. Это приказ министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.
Олег Волокитин – доктор технических наук, профессор кафедры прикладной механики и материаловедения. И.о. ректора родился в 1984 году в Томске, окончил Электротехнический институт при ТПУ, второе высшее образование получил в Томском государственном архитектурно-строительном университете. С 2010 года — доцент кафедры прикладной механики и материаловедения ТГАСУ. В 2016 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук.
Университет выразил уверенность в том, что под руководством Олега Волокитина ТГАСУ достигнет новых высот в науке и образовании.
Официальной информации о судьбе прежнего ректора Виктора Власова нет. В декабре 2025 года он подал прошение о сложении полномочий депутата Законодательной думы Томской области, затем его фамилия исчезла из раздела «Ректорат» на официальном сайте ТГАСУ.
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