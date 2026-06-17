Максимальные баллы по химии и литературе получили девять томских выпускников

Оба экзамены выпускники сдавали 1 июня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске подведены первые итоги сдачи единого государственного экзамена. Девять выпускников городских школ продемонстрировали максимальные знания, получив высшую оценку по профильным предметам.

Шесть школьников набрали высшие баллы по химии. Трое отличников являются выпускниками лицея при Томском политехническом университете. Еще по одному стобалльнику выпустили Русская классическая гимназия, Академический лицей и школа «Эврика-развитие».

Высший результат по литературе показали трое ребят. Двое из них окончили Гуманитарный лицей, а еще один стал выпускником Русской классической гимназии номер два.

Официальный представитель региональной системы образования подчеркнул: «Это результат больших трудов и многих часов подготовки. Поздравляю ребят, их наставников и родителей с отличным результатом».

Успешная сдача экзаменов открывает перед студентами и абитуриентами широкие возможности для поступления в престижные вузы страны. Высокие показатели томских школьников подтверждают уровень подготовки местных педагогов и мотивируют других граждан к получению качественных знаний.

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