В Томске и области 18 июня местами ожидается порывистый ветер

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Прогноз погоды на четверг, 18 июня, уточнили синоптики томского ЦГМС. Осадков в регионе не ожидается – это касается как областного центра, так и районов области.
Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы будут достигать до 12 м/с. Температура воздуха ночью в области составит +10…+15°С, местами до +5°С. Температура днем +22…+27 градусов, местами возможна жара до +32°С.
В Томске предстоящей ночью столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов, днем ожидается +23…+25°С.
Ранее сообщалось, что в регионе в период с 18 по 24 июня местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше.
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