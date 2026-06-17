В Томске и области 18 июня местами ожидается порывистый ветер

Прогноз на четверг – порывы ветра, без осадков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прогноз погоды на четверг, 18 июня, уточнили синоптики томского ЦГМС. Осадков в регионе не ожидается – это касается как областного центра, так и районов области.

Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы будут достигать до 12 м/с. Температура воздуха ночью в области составит +10…+15°С, местами до +5°С. Температура днем +22…+27 градусов, местами возможна жара до +32°С.

В Томске предстоящей ночью столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов, днем ожидается +23…+25°С.

Ранее сообщалось, что в регионе в период с 18 по 24 июня местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше.

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