Жители томского микрорайона отреагировали на начавшийся ремонт дороги

Улицу Хмельницкого приведут в порядок по программе ремонта дорог второй — третьей категории Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первых числах июня в Томске начался ремонт улицы Богдана Хмельницкого в микрорайоне Степановка. Издание «Аргументы и Факты — Томск» сообщило о первой реакции на процесс живущих в этом микрорайоне горожан. О состоянии дороги и о самом ремонте томичи оставляют положительные отклики в соцсетях и пабликах, что достаточно редкий случай для города, где дорожные работы и связанные с ними процессы чаще критикуют.

«Вот везде бы так», — пишут томичи, оценивая качество укладки на текущем этапе. Весной и летом 2026 года ситуация с проездом по улице Богдана Хмельницкого была близка к критической.

Из-за строительства Малого транспортного кольца перекрыли улицу Континентальную, и весь автомобильный поток перенаправили именно на Хмельницкого. Дорога, мягко говоря, оказалась не готова к такому развитию событий.

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