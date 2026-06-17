Томский суд отправил мать на принудительные работы за неуплату алиментов

В Каргасокском районе Томской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении 36-летней женщины. По информации прокуратуры Томской области, сельская жительница много лет игнорирует обязанность содержать родного сына.
В 2013 году суд принял решение взыскивать деньги с женщины на содержание ребенка. Дама накопила более полумиллиона рублей задолженности по алиментам, неоднократно привлекалась к ответственности за их неуплату, но не изменила своего отношения к финансовой поддержке своего ребенка.
На этот раз суд приговорил женщину к полугоду принудительных работ с удержанием десяти процентов из ее заработной платы в доход государства.
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