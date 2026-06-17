Растворитель, изопропиловый спирт и смывка для краски нанесены на отдельные места скульптуры. Фото: предоставила «КП-Томск» пресс-служба ТГУ

ТГУ объявил о начале работ по очищению от краски скульптуры «каменной бабы» в Университетской роще. На изваянии много лет назад кто-то изобразил нечто похожее на «смайлик». Специалисты намерены вернуть памятнику его первоначальный вид. Заведующий Музеем истории, археологии и этнографии Сибири Илья Коробейников сообщил «КП-Томск», что на сегодняшний день нет понимания какой краской были нанесены хаотичные наброски на фигуре, в этом и заключается основная сложность. Разные участки поверхности скульптуры обработали специальными составами, сняли их и взяли паузу на одну-две недели. По истечении этого времени станет понятно — как нанесенная много лет назад краска поддается воздействию.

Кто и когда нанес краску на изваяние в Университетской роще — доподлинно неизвестно. Фото: предоставила «КП-Томск» пресс-служба ТГУ

«Использовались различные составы для оценки эффективности снятия краски, в том числе растворитель, изопропиловый спирт и смывка для краски. Каждый из этих материалов показал себя рабочим. Главное задача — не навредить, мы будем использовать наиболее эффективно показавший себя состав», — уточнил Коробейников.

Много лет назад кто-то нарисовал на скульптуре улыбающееся лицо. Фото: предоставила «КП-Томск» пресс-служба ТГУ

Все процессы, связанные с нанесением на скульптуру составов, сопровождались тщательной фотофиксацией. Эффективность предпринятых мер помогут оценить именно фотографии. С их помощью специалисты сравнят состояние скульптуры до и после обработки и сделают вывод, какой состав наиболее эффективный. Вся работа рассчитана на несколько циклов, обязательное условие — сухая теплая погода.

Все процессы, связанные с нанесением на скульптуру составов, сопровождались тщательной фотофиксацией. Фото: предоставила «КП-Томск» пресс-служба ТГУ

Кто и когда нанес краску на изваяние в Университетской роще — доподлинно неизвестно. Есть лишь версии, что это произошло в 80-е или в 90-е годы прошлого века. Возможно в тот период, когда шел ремонт главного корпуса ТГУ. О том, что скульптуру нужно очистить от краски, в профессиональном сообществе говорили давно, но реальные шаги в этом направлении не предпринимались. «Возможно, именно сейчас накопилась критическая масса», — отметил Илья Коробейников.

Несмотря на термин «каменная баба», такие скульптуры в основном изображали воинов-героев и знатных людей мужского пола. Фото: предоставила «КП-Томск» пресс-служба ТГУ

В Университетской роще расположены четыре изваяния, которые были привезены и установлены здесь с 1886 по 1900 год. Их устанавливали в степях Евразии в VI–IX веках нашей эры. Несмотря на устоявшийся термин «каменные бабы», они в основном изображали воинов-героев и знатных людей того времени мужского пола.

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