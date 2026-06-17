Пожарные в Томской области более четырех часов тушили нежилой дом и баню

В селе Тегульдет Тегульдетского района Томской области утром во вторник, 16 июня, загорелись одноэтажный бревенчатый нежилой дом, навес и баня. В региональном управлении МЧС уточнили, что доступ в дом свободный.
В результате пожара обгорела и частично обрушилась обрешетка крыши дома, внутри и снаружи обгорели стены. Обгорела обрешетка крыши навеса, внутри и снаружи обгорели стены бани по всей площади. Общая площадь пожара составила 198 квадратных метра.
Причина возгорания устанавливается. Огонь пожарные тушили более четырех часов.
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