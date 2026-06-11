Пляж на Семейкином острове в Томске получил разрешение на открытие

Купаться на Семейкином острове безопасно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Единственный официальный пляж Томска на Семейкином острове получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение регионального управления Роспотребнадзора и может начать работу, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты исследовали воду реки Томь и почву на соответствие микробиологическим, паразитологическим, химическим и радиологическим показателям. Оценку провел региональный Центр гигиены и эпидемиологии. Теперь пляж может официально принимать отдыхающих в соответствии с требованиями федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Ранее открытие пляжа планировалось на 7 июня, однако дату перенесли из-за высокого уровня воды в Томи. Кроме того, требовалось получить заключение надзорного ведомства о безопасности водного объекта для рекреационных целей.

Напомним, что обустройство единственного в Томске официального пляжа ежегодно обходится городскому бюджету в 3 миллиона рублей. В 2026 году мэрия планировала сдать объект в аренду, однако на конкурс не поступило заявок. Подготовку места отдыха поручили муниципальному учреждению культуры «Томский перекресток».

Остальные пляжи в Томской области пока не готовы принимать отдыхающих из-за отсутствия санитарно-эпидемиологических заключений. Ведомство также обследовало воду в озерах поселков Наука, Степановка, деревни Кисловка, в Белом озере, в Басандайке около поселка Аникино, в Томи у Речного вокзала и Коммунального моста, в реке Ушайка в Заварзине. Превышение показателей по кишечной палочке обнаружено в реке Ушайка и Белом озере, что делает эти водоемы небезопасными для купания.

Соблюдение санитарных норм и правил при организации мест массового отдыха у воды является обязательным требованием для обеспечения безопасности граждан. Регулярный мониторинг качества воды позволяет своевременно выявлять потенциальные риски для здоровья населения и принимать меры по их устранению.

Жителям региона рекомендуется купаться только в официально разрешенных местах, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грозы и сильные дожди: Стал известен прогноз погоды на День России в Томской области

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru