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НовостиОбщество17 июня 2026 2:45

В лесах Томской области действует 22 очага возгораний

Больше всего пожаров зарегистрировано на территории Верхнекетского лесничества
Елена Белоусова
За прошедшие сутки на территории Томской области потушено девять лесных пожаров

За прошедшие сутки на территории Томской области потушено девять лесных пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области утром в среду, 17 июня, действует 22 лесных пожара. По информации департамента лесного хозяйства, самая сложная ситуация, как и в предыдущие дни, складывается в Верхнекетском районе. Там зафиксировано одиннадцать очагов возгораний, три из них удалось локализовать.

Лес также горит в Александровском, Асиновском, Бакчарском, Каргасокском и в ряде других районах.

13 июня в Томской области был введен режим чрезвычайной ситуации; жителям региона необходимо соблюдать определенные ограничения в период его действия. В случае обнаружения возгораний или задымлений нужно звонить на круглосуточную горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

По состоянию на 17 июня класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 3,3 (это средняя пожарная опасность).

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