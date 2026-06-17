В лесах Томской области действует 22 очага возгораний

За прошедшие сутки на территории Томской области потушено девять лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области утром в среду, 17 июня, действует 22 лесных пожара. По информации департамента лесного хозяйства, самая сложная ситуация, как и в предыдущие дни, складывается в Верхнекетском районе. Там зафиксировано одиннадцать очагов возгораний, три из них удалось локализовать.

Лес также горит в Александровском, Асиновском, Бакчарском, Каргасокском и в ряде других районах.

13 июня в Томской области был введен режим чрезвычайной ситуации; жителям региона необходимо соблюдать определенные ограничения в период его действия. В случае обнаружения возгораний или задымлений нужно звонить на круглосуточную горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

По состоянию на 17 июня класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 3,3 (это средняя пожарная опасность).

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