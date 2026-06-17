Многих горожан жара успела изрядно утомить Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность, без осадков ожидается в Томской области в среду, 17 июня. По информации синоптиков томского ЦГМС, возможны порывы ветра до 2-7 м/с.

Днем столбики термометров в районах области поднимутся до +22…+27°С, местами воздух прогреется до +32 градусов.

В Томске в течение суток осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы будут достигать 12 м/с.

Температура воздуха днем составит +25…+27 градусов.

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