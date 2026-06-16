Томская область перешла на круглосуточное дежурство из-за пожаров

В регионе пожароопасная обстановка остается сложной Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области ввели режим повышенной готовности в связи с установившейся жаркой сухой погодой и высоким классом пожарной опасности. Решение принято в рамках федерального и регионального законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Руководители областных служб и ведомств перешли на круглосуточное дежурство, а ответственные лица обеспечивают непрерывный мониторинг обстановки на территории региона. Силы и средства спасательных ведомств приведены в полную готовность к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Межведомственное взаимодействие между экстренными службами, органами местного самоуправления и лесной охраной обеспечивает координацию действий по предотвращению и тушению возгораний.

Ранее синоптики предупредили, что высокая и чрезвычайная пожароопасность в Томской области сохранится как минимум до 24 июня. На территории региона уже действует особый противопожарный режим, во время которого запрещены любые работы с использованием открытого огня, сжигание мусора и разведение костров. Нарушение требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима влечет за собой административную и уголовную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации.

Накануне стало известно о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров сразу в двух муниципальных районах Томской области. Аналогичный режим повышенной готовности из-за сложной лесопожарной обстановки и неблагоприятного прогноза погоды введен в соседней Иркутской области.

Сложная пожароопасная обстановка в Сибирском регионе требует от граждан особой бдительности и строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Своевременное информирование экстренных служб о возгораниях и отказ от использования открытого огня позволяют предотвратить распространение природных пожаров и сохранить лесные массивы, а также обеспечить безопасность населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

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