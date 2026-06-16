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НовостиОбщество16 июня 2026 7:40

Дождей в ближайшие сутки в Томской области не ожидается

Воздух в регионе местами прогреется до +32 °С
Елена Белоусова
Очередной жаркий день ждет томичей

Очередной жаркий день ждет томичей

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области в среду, 17 июня, ожидается переменная облачность, без осадков. По информации синоптиков томского ЦГМС, возможны порывы ветра до 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +22…+27°С, местами воздух прогреется до +32 градусов.

В Томске в течение суток осадков также не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы будут достигать 12 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+14°С, днем +25…+27 градусов.

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