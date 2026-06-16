Томская компания заплатит 500 тысяч штрафа по статье 19.28 КоАП за взятку

Взятка предполагалась за содействие в решении вопросов Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томске коммерческая организация привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Октябрьского района Томска.

Ведомством установлено, что в ноябре 2022 года исполнительный директор одной коммерческой организации передал руководителю контрактной службы другой компании незаконное вознаграждение в размере 279 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за оказание покровительства и создание условий для беспрепятственного заключения договора и подписания актов приемки работ.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого юридическое лицо оштрафовано на 500 тысяч рублей.

В целях обеспечения исполнения наказания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах организации, наложен арест. В отношении лица, получившего коммерческий подкуп, ранее был вынесен обвинительный приговор. В отношении второго фигуранта уголовное дело прекращено в связи с добровольным сообщением в правоохранительные органы о преступлении.

Применение норм статьи 19.28 КоАП РФ к юридическим лицам, чьи сотрудники уличены в даче коммерческого подкупа, остается действенным инструментом противодействия коррупции. Штрафные санкции в крупном размере формируют у бизнес-структур понимание недопустимости участия в коррупционных схемах и стимулируют внедрение эффективных механизмов комплаенса.

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