Томич погасил долг свыше 700 тысяч рублей ради поездки за границу

Под угрозой срыва отдыха средства на погашение долга нашлись Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Томич оформил займы на сумму более 700 тысяч рублей, однако не спешил их оплачивать. В результате кредитные организации были вынуждены подать иски в суд и выиграли процессы. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области вернуть долг заставили жесткие ограничительные меры.

Томич полностью погасил задолженность по кредитам, столкнувшись с невозможностью распоряжаться своим имуществом и покинуть пределы страны. Комплекс мер принудительного исполнения побудил должника закрыть финансовые обязательства.

Приступив к исполнению судебных решений, сотрудник отделения судебных приставов по Ленинскому району обратила взыскание на банковские счета должника, однако денежных средств на них не оказалось.

В ходе проверки имущественного положения судебный пристав выяснила, что гражданин владеет тремя земельными участками и двумя зданиями. Чтобы должник не смог продать либо передать имущество третьим лицам до полного погашения долга, был вынесен запрет в Росреестре на регистрацию недвижимости. Кроме того, в отношении томича было установлено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Именно данные меры послужили причиной исполнения обязательств. Гражданин принял решение продать один из своих земельных участков, но понимал, что не сможет зарегистрировать сделку на покупателя. Помимо этого, у него возникла необходимость выехать к родным в одну из стран СНГ, но покинуть страну он не мог из-за действующего запрета. Чтобы решить свои проблемы и снять ограничения, заемщик погасил долг полностью.

Применение подобных мер принудительного исполнения, включая запрет на регистрационные действия с недвижимостью и ограничение выезда за границу, остается одним из наиболее эффективных инструментов в работе службы судебных приставов. Это позволяет обеспечить своевременное исполнение судебных актов и защитить законные интересы взыскателей в рамках действующего законодательства.

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