Проверка по статье 293 УК РФ начата после загрязнения озера в Томском районе

Дело заведено по статье за халатность Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственным отделом по Ленинскому району города Томска организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность). Поводом послужила информация, распространенная в социальных сетях, о загрязнении канализационными стоками озера в селе Губино Томского района. Подробности сообщили в региональном СУ СК РФ.

По предварительным данным, в результате разрушения дамбы в период весеннего паводка неочищенные стоки одного из предприятий попали в водоем, что привело к его заболачиванию. Факт загрязнения подтверждается сообщениями местных жителей, опубликовавших соответствующие материалы в открытых источниках.

В рамках процессуальной проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут надлежащую правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за состояние гидротехнических сооружений и контроль за сбросами предприятия. Межведомственное взаимодействие между следственными органами и природоохранными структурами обеспечит всестороннее расследование в соответствии с федеральным и региональным законодательством в сфере экологической безопасности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в порядке статьи 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ситуация находится на контроле правоохранительных органов, что позволит привлечь виновных к установленной законом ответственности и предотвратить подобные инциденты в будущем.

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