Поликлинику почти за миллиард построят в томском Левобережном

Строительство объекта завершится в 2028 году Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске в новом микрорайоне появится поликлиника смешанного типа в пригородном микрорайоне Левобережный Life. Начальная цена контракта составляет почти 995,7 миллиона рублей, информация о закупке размещена на портале «Ростендер».

Согласно условиям контракта, подрядчик обязан провести изыскательные работы, подготовить проектную документацию, возвести здание и ввести его в эксплуатацию. Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену, в том числе детское отделение на 120 посещений. Строительную площадку определили между Северным Парком и жилым комплексом «Гравитация» вблизи супермаркета «Лента».

Общая площадь будущего медицинского учреждения составит 5,4 тысячи квадратных метров, высота здания не превысит пяти этажей. Все строительно-монтажные работы должны завершиться до 20 сентября 2028 года. Решение о возведении объекта облздрав одобрил еще в июле 2025 года, а губернатор Владимир Мазур в марте 2026 года сообщал, что активная фаза строительства начнется в 2027 году.

Реализация проекта ведется в рамках региональной программы развития здравоохранения и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Появление современной поликлиники обеспечит шаговую доступность медицинской помощи для жителей нового микрорайона и снизит нагрузку на существующие медицинские учреждения Томска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Временную дорогу на Нерудник откроют после восстановительных работ

В домах Кировского района Томска на весь день отключат холодную воду

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru