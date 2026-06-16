Поликлинику почти за миллиард построят в томском Левобережном

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Томске в новом микрорайоне появится поликлиника смешанного типа в пригородном микрорайоне Левобережный Life. Начальная цена контракта составляет почти 995,7 миллиона рублей, информация о закупке размещена на портале «Ростендер».
Согласно условиям контракта, подрядчик обязан провести изыскательные работы, подготовить проектную документацию, возвести здание и ввести его в эксплуатацию. Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену, в том числе детское отделение на 120 посещений. Строительную площадку определили между Северным Парком и жилым комплексом «Гравитация» вблизи супермаркета «Лента».
Общая площадь будущего медицинского учреждения составит 5,4 тысячи квадратных метров, высота здания не превысит пяти этажей. Все строительно-монтажные работы должны завершиться до 20 сентября 2028 года. Решение о возведении объекта облздрав одобрил еще в июле 2025 года, а губернатор Владимир Мазур в марте 2026 года сообщал, что активная фаза строительства начнется в 2027 году.
Реализация проекта ведется в рамках региональной программы развития здравоохранения и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Появление современной поликлиники обеспечит шаговую доступность медицинской помощи для жителей нового микрорайона и снизит нагрузку на существующие медицинские учреждения Томска.
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