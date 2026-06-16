Временную дорогу на Нерудник откроют после восстановительных работ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Томске согласован план ликвидации последствий паводка на территории садового товарищества Нерудник. В рамках регионального законодательства по защите населения от ЧС здесь в ближайшие недели появится временная дорога для восстановления транспортной доступности дачников.
Дорожное полотно пострадало в результате весеннего паводка. Сейчас на месте происшествия ведется межведомственное взаимодействие: ресурсоснабжающие организации засыпают поврежденные инженерные сети. После завершения этих работ дорожная техника приступит к отсыпке насыпи грейдером.
Планируется, что в ближайшие недели здесь появится временная дорога, которая позволит возобновить прежнюю транспортную доступность для томичей. Капитальный ремонт потребует дополнительного времени и финансирования, однако текущие меры позволят дачникам беспрепятственно добираться до своих участков уже в этом сезоне.
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