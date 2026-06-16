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НовостиОбщество16 июня 2026 10:29

Временную дорогу на Нерудник откроют после восстановительных работ

Поврежденное стихией полотно на садовом товариществе начнут отсыпать грейдером после завершения работ коммунальщиков
Екатерина Сафонова
Паводок весной 2026 года осложнил жизнь многим томичам

Паводок весной 2026 года осложнил жизнь многим томичам

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске согласован план ликвидации последствий паводка на территории садового товарищества Нерудник. В рамках регионального законодательства по защите населения от ЧС здесь в ближайшие недели появится временная дорога для восстановления транспортной доступности дачников.

Дорожное полотно пострадало в результате весеннего паводка. Сейчас на месте происшествия ведется межведомственное взаимодействие: ресурсоснабжающие организации засыпают поврежденные инженерные сети. После завершения этих работ дорожная техника приступит к отсыпке насыпи грейдером.

Планируется, что в ближайшие недели здесь появится временная дорога, которая позволит возобновить прежнюю транспортную доступность для томичей. Капитальный ремонт потребует дополнительного времени и финансирования, однако текущие меры позволят дачникам беспрепятственно добираться до своих участков уже в этом сезоне.

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