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НовостиОбщество16 июня 2026 9:45

Автомобиль за 90 тысяч: новый случай обмана зафиксирован в Томской области

Мошенники выманили деньги у жительницы Томской области
Елена Белоусова
Женщина на сайте бесплатных объявлений увидела предложение о продаже автомобиля

Женщина на сайте бесплатных объявлений увидела предложение о продаже автомобиля

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Томской области сообщила о новой афере при покупке товаров онлайн. Жертвой стала 43-летняя женщина из Верхнекетского района. По данным регионального УМВД, дама 1983 года рождения обратила внимание на сайте бесплатных объявлений на предложение о продаже автомобиля.

В мессенджере она списалась с продавцом, тот убедил покупательницу перевести оплату ему за товар в размере 90 тысяч рублей, после перестал выходить на связь.

Какой автомобиль может стоит 90 тысяч рублей — в релизе УМВД не уточняется.

Возбуждено уголовное дело.

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